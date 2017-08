Manipulations : l’intelligence artificielle peut faire dire n’importe quoi à n’importe qui !

Ceci est une technologie puissante qui peut manipuler les masses de manière assez efficace et spectaculaire. On imagine par exemple les autorités réaliser ce type de vidéo pour un Ben Laden ou un Al Baghdadi… Ce n’est pas compliqué pour eux, la technologie le permet et leur manque total de morale et de loyauté envers leurs peuples leur permet de tout oser. Nous somme dans une époque où il ne faut plus croire ce que vous voyez et où il faut constamment vous poser des questions.

Des chercheurs américains ont développé un nouvel outil convertissant des fichiers audio en mouvements de bouche ultra réalistes. Cette nouvelle technologie permet ainsi de faire dire n’importe quoi à n’importe qui… à commencer par Barack Obama. La vidéo est édifiante et en dit long sur notre société dominée par la communication. Et si vous en doutiez encore, la vigilance et le scepticisme sont plus que jamais de mise face aux images et vidéos relayées sur la toile. Des chercheurs de l’université de Washington, aux Etats-Unis, cités par le quotidien LeMonde, sont en effet parvenus à mettre au point une intelligence artificielle permettant de convertir des fichiers audio en mouvements de bouche extrêmement réalistes. En d’autres termes, ce nouvel outil permet tout bonnement de mettre n’importe quel discours dans la bouche de n’importe quelle personne filmée en train de parler… A travers cette nouvelle technologie, c’est également la question récurrente de la véracité des sources, de la diffamation et de la crédibilité des informations véhiculées sur la toile qui se pose en creux. Si nous commencions progressivement à nous sensibiliser aux « fakes » en images, il semble désormais primordial d’interroger davantage la source d’une information, de développer et aiguiser son esprit critique, sans […] Les Infos [Maroc]

